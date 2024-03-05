Сырский отчитался главе Пентагона Остину о ситуации на линии боевого соприкосновения

Главком ВСУ Сырский доложил главе Пентагона Остину о ситуации на фронте

Главком ВСУ Александр Сырский в своём Telegram-канале сообщил, что отчитался шефу Пентагона Ллойду Остину о ситуации на фронте, передаёт РИА Новости.

Фото: flickr.com by U.S. Secretary of Defense is licensed under Public domain

"Совместно с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, мы рассказали министру обороны США о настоящей ситуации на фронте и обсудили перемены на важных направлениях", — проинформировал военный деятель.

Он добавил, что продолжает работу над обеспечением потребностей украинских войск.

Стоит отметить, что Сырский два раза за последнюю неделю сделал выговор офицерам ВСУ из-за плохой работы на авдеевском направлении. Он считает, что успех зависит от командиров бригад, уровня их подготовки, опыта, умения принимать грамотные решения. Главком анонсировал планы по увольнению командиров бригад.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что предоставил Сырскому полный карт-бланш в осуществлении кадровых изменений в ВСУ.

В конце февраля Остин заявил, что Североатлантическому альянсу придётся воевать с РФ в случае её победы. Глава Пентагона выразил беспокойство по поводу продвижения российских военных и их успехов на фронте.