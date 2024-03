Сырский отчитался главе Пентагона Остину о ситуации на линии боевого соприкосновения

Главком ВСУ Александр Сырский в своём Telegram-канале сообщил, что отчитался шефу Пентагона Ллойду Остину о ситуации на фронте, передаёт РИА Новости.

Фото: flickr.com by U.S. Secretary of Defense is licensed under Public domain