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Дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль в селе Новая Таволжанка

Украинский дрон-камикадзе атаковал грузовик с мирными жителями в Белгородской области

Силовые структуры » Военные новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа украинский беспилотник атаковал грузовик, в котором находились мирные жители.

Украинский дрон-камикадзе атаковал грузовик с мирными жителями в Белгородской области
Фото: facebook.com by Nehemia Gershuni-Aylho is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Слава Богу, в результате взрыва никто не пострадал, машину посекло осколками", — уточнил он в Telegram-канале.

Ранее Вячеслав Гладков сообщал о том, что в селе Новопетровка повредился автомобиль из-за сброшенного взрывного устройства с дрона ВСУ. После взрыва жертв не было. 

 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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