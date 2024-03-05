Дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль в селе Новая Таволжанка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа украинский беспилотник атаковал грузовик, в котором находились мирные жители.
"Слава Богу, в результате взрыва никто не пострадал, машину посекло осколками", — уточнил он в Telegram-канале.
Ранее Вячеслав Гладков сообщал о том, что в селе Новопетровка повредился автомобиль из-за сброшенного взрывного устройства с дрона ВСУ. После взрыва жертв не было.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.