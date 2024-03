Дрон-камикадзе атаковал грузовой автомобиль в селе Новая Таволжанка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа украинский беспилотник атаковал грузовик, в котором находились мирные жители.

