Французский президент призвал европейские страны отказаться от трусости

Французский президент Эммануэль Макрон во время своей поездки в Чехию сделал заявление, что сейчас западные партнеры Украины должны приложить все усилия для того, чтобы эффективно поддержать украинскую армию. Об этом пишет Reuters.
По его словам, на данный момент сложилась такая ситуация, что европейским странам пора забыть про трусость.
"Мы, как европейцы, безусловно приближаемся к моменту, когда нам всем нужно не быть трусами", — заявил Макрон французским эмигрантам, которые живут в Праге.
Кроме того, французский лидер во время визита в Прагу будет обсуждать реализацию идеи о предоставлении помощи, предназначенной для закупки сотен тысяч боевых припасов. Их должны отправить из третьих стран на украинскую территорию. Этот план поддерживают такие страны, как Канада, Дания и другие, поддерживающие Украину.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.