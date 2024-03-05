Французский президент призвал европейские страны отказаться от трусости

Макрон просит союзников не бояться поддерживать Украину

Французский президент Эммануэль Макрон во время своей поездки в Чехию сделал заявление, что сейчас западные партнеры Украины должны приложить все усилия для того, чтобы эффективно поддержать украинскую армию. Об этом пишет Reuters.

Фото: https://liganews.net/russia/9460_1526990607

По его словам, на данный момент сложилась такая ситуация, что европейским странам пора забыть про трусость.

"Мы, как европейцы, безусловно приближаемся к моменту, когда нам всем нужно не быть трусами", — заявил Макрон французским эмигрантам, которые живут в Праге.

Кроме того, французский лидер во время визита в Прагу будет обсуждать реализацию идеи о предоставлении помощи, предназначенной для закупки сотен тысяч боевых припасов. Их должны отправить из третьих стран на украинскую территорию. Этот план поддерживают такие страны, как Канада, Дания и другие, поддерживающие Украину.