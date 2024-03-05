Героический подвиг: Командир ВС РФ благодаря высокому уровню тактической подготовки и слаженности действий своих подчиненных смог уничтожить более десяти боевиков ВСУ

Минобороны РФ: Майор Клоповский смог уничтожить 10 боевиков ВСУ

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Майор Евгений Клоповский, благодаря высокой тактической готовности и слаженным действиям своего подразделения, уничтожил более десяти украинских боевиков без потерь среди своих солдат. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Двигаясь по лесополосе ночью, майор Клоповский обнаружил вражескую огневую позицию Вооруженных Сил Украины.

В ведомстве отметили, что используя местный ландшафт, приблизившись к позициям противника, подразделение Клоповского неожиданно нанесло удар по противнику. ВСУ вынуждены были отступить, понеся значительные потери.

Напомним, что 24 февраля 2022 года в 05:52 по московскому времени президент России Владимир Путин обратился к гражданам и заявил о начале специальной военной операции. Глава государства пояснил, что такое решение было принято для защиты людей на Донбассе, подвергавшихся "геноциду со стороны киевского режима".