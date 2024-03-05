Майор Евгений Клоповский, благодаря высокой тактической готовности и слаженным действиям своего подразделения, уничтожил более десяти украинских боевиков без потерь среди своих солдат. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Двигаясь по лесополосе ночью, майор Клоповский обнаружил вражескую огневую позицию Вооруженных Сил Украины.
В ведомстве отметили, что используя местный ландшафт, приблизившись к позициям противника, подразделение Клоповского неожиданно нанесло удар по противнику. ВСУ вынуждены были отступить, понеся значительные потери.
Напомним, что 24 февраля 2022 года в 05:52 по московскому времени президент России Владимир Путин обратился к гражданам и заявил о начале специальной военной операции. Глава государства пояснил, что такое решение было принято для защиты людей на Донбассе, подвергавшихся "геноциду со стороны киевского режима".
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