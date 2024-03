Балицкий высказался о переходе всей Запорожской области под российский контроль

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с журналистами РИА Новости заявил, что очень скоро Запорожье перейдёт под контроль российских войск.

