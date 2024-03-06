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Балицкий высказался о переходе всей Запорожской области под российский контроль

Балицкий выразил надежду на полное освобождение от ВС Украины Запорожья в ближайшее время

Силовые структуры » Военные новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с журналистами РИА Новости заявил, что очень скоро Запорожье перейдёт под контроль российских войск.

Балицкий выразил надежду на полное освобождение от ВС Украины Запорожья в ближайшее время
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 Licence

"Это, надеюсь, месяцы, которые могут сегодня дать нам возможность, чтобы Запорожская область была освобождена", — высказался он.

Политик добавил, что что успехи ВС РФ вынуждают ВСУ строить новую линию обороны. Он отметил, что в регионе остаются незадействованными около 15 организаций, которые находятся рядом с линией фронта, либо их близлежащие территории пока не разминированы. Как утверждает глава региона, обстановка в области "стабильно сложная, расслабляться нельзя".

Запорожская область, ставшая частью РФ после референдума в сентябре 2022 года, по-прежнему остаётся объектом агрессивных действий со стороны киевского режима, удерживающего значительную часть территории, включая административный центр — Запорожье.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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