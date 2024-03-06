Зампред Хуснуллин сообщил, что к 2030 году планируется привести в соответствие 5 аэропортов в новых регионах

В новых регионах России восстановят пять аэропортов к 2030 году, заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин на Федеральном просветительском марафоне "Знание", проходящего в рамках Всемирного фестиваля молодежи 2024 в Сочи.
"У нас в планах пять аэропортов до 2030 года привести в соответствие", — сказал он.
Хуснуллин подчеркнул, что перед восстановительными работами нужно отодвинуть линию фронта.
В феврале в Минтрансе отмечали, что ключевое влияние на реконструкцию аэропортов окажет конфликт с Украиной, а также уровень разрушений. Так, восстановление аэропортов в Мариуполе и Луганске потребует меньше вложений, чем в Донецке, рассказали представители ведомства.
Ранее в Совфеде РФ заявили о необходимости денонсировать все невыгодные России соглашения с враждебными странами.
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