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Зампред Хуснуллин сообщил, что к 2030 году планируется привести в соответствие 5 аэропортов в новых регионах

Хуснуллин заявил о планах до 2030 года восстановить 5 аэропортов на новых территориях

0:55
Силовые структуры

В новых регионах России восстановят пять аэропортов к 2030 году, заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин на Федеральном просветительском марафоне "Знание", проходящего в рамках Всемирного фестиваля молодежи 2024 в Сочи.

Хуснуллин заявил о планах до 2030 года восстановить 5 аэропортов на новых территориях
Фото: gov.ua by Киевская городская государственная администрация is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"У нас в планах пять аэропортов до 2030 года привести в соответствие", — сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что перед восстановительными работами нужно отодвинуть линию фронта.

В феврале в Минтрансе отмечали, что ключевое влияние на реконструкцию аэропортов окажет конфликт с Украиной, а также уровень разрушений. Так, восстановление аэропортов в Мариуполе и Луганске потребует меньше вложений, чем в Донецке, рассказали представители ведомства.

Ранее в Совфеде РФ заявили о необходимости денонсировать все невыгодные России соглашения с враждебными странами.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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