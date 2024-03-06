Зампред Хуснуллин сообщил, что к 2030 году планируется привести в соответствие 5 аэропортов в новых регионах

Хуснуллин заявил о планах до 2030 года восстановить 5 аэропортов на новых территориях

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В новых регионах России восстановят пять аэропортов к 2030 году, заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин на Федеральном просветительском марафоне "Знание", проходящего в рамках Всемирного фестиваля молодежи 2024 в Сочи.

Фото: gov.ua by Киевская городская государственная администрация is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"У нас в планах пять аэропортов до 2030 года привести в соответствие", — сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что перед восстановительными работами нужно отодвинуть линию фронта.

В феврале в Минтрансе отмечали, что ключевое влияние на реконструкцию аэропортов окажет конфликт с Украиной, а также уровень разрушений. Так, восстановление аэропортов в Мариуполе и Луганске потребует меньше вложений, чем в Донецке, рассказали представители ведомства.

Ранее в Совфеде РФ заявили о необходимости денонсировать все невыгодные России соглашения с враждебными странами.