Зарубежное СМИ назвало главный недостаток ВСУ, который стал заметен из космоса

Украинской армии сейчас приходится отступать. Главные причины состоят в нехватке живой силы и боевых припасов. Но есть еще один немаловажный фактор, сообщает издание New York Times.
Аналитики издания посмотрели снимки со спутников и очень удивились тому, что оборонительная линия ВСУ к западу от Авдеевки очень слабая и частично даже разреженная.
Авторы не понимают, почему украинская армия, имея немало времени в запасе, не смогла окопаться, ведь бои за Авдеевку шли не один месяц. Благодаря слабой линии обороны ВС РФ стали стремительно продвигаться и брать под свой контроль новые территории.
"Критические потери наших войск на фронте и захват нашей земли русскими в значительной степени обусловлены отсутствием подготовленных линий обороны", — отмечает бывший советник министра обороны Юрий Бутусов.
По словам Бутусова, еще в начале декабря украинский президент Владимир Зеленский отдал приказ построить укрепления на данном участке. Но с того времени практически ничего не изменилось.
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