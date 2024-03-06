Зарубежное СМИ назвало главный недостаток ВСУ, который стал заметен из космоса

NYT ужаснулись из-за слабой линии обороны ВСУ возле Авдеевки

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинской армии сейчас приходится отступать. Главные причины состоят в нехватке живой силы и боевых припасов. Но есть еще один немаловажный фактор, сообщает издание New York Times.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Аналитики издания посмотрели снимки со спутников и очень удивились тому, что оборонительная линия ВСУ к западу от Авдеевки очень слабая и частично даже разреженная.

Авторы не понимают, почему украинская армия, имея немало времени в запасе, не смогла окопаться, ведь бои за Авдеевку шли не один месяц. Благодаря слабой линии обороны ВС РФ стали стремительно продвигаться и брать под свой контроль новые территории.

"Критические потери наших войск на фронте и захват нашей земли русскими в значительной степени обусловлены отсутствием подготовленных линий обороны", — отмечает бывший советник министра обороны Юрий Бутусов.

По словам Бутусова, еще в начале декабря украинский президент Владимир Зеленский отдал приказ построить укрепления на данном участке. Но с того времени практически ничего не изменилось.