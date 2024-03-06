Зарубежное СМИ назвало главный недостаток ВСУ, который стал заметен из космоса

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NYT ужаснулись из-за слабой линии обороны ВСУ возле Авдеевки

1:06
Силовые структуры » Военные новости

Украинской армии сейчас приходится отступать. Главные причины состоят в нехватке живой силы и боевых припасов. Но есть еще один немаловажный фактор, сообщает издание New York Times.

NYT ужаснулись из-за слабой линии обороны ВСУ возле Авдеевки
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Аналитики издания посмотрели снимки со спутников и очень удивились тому, что оборонительная линия ВСУ к западу от Авдеевки очень слабая и частично даже разреженная.

Авторы не понимают, почему украинская армия, имея немало времени в запасе, не смогла окопаться, ведь бои за Авдеевку шли не один месяц. Благодаря слабой линии обороны ВС РФ стали стремительно продвигаться и брать под свой контроль новые территории.

"Критические потери наших войск на фронте и захват нашей земли русскими в значительной степени обусловлены отсутствием подготовленных линий обороны", — отмечает бывший советник министра обороны Юрий Бутусов.

По словам Бутусова, еще в начале декабря украинский президент Владимир Зеленский отдал приказ построить укрепления на данном участке. Но с того времени практически ничего не изменилось.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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