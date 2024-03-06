Танк Abrams оказался неспособен противостоять не самому новому российскому танку

Танковая дуэль между Т-72 и Abrams окончилась победой с одного выстрела

Российское министерство обороны сообщило в официальной сводке о том, что №«Abrams» производства США был уничтожен экипажем танка Т-72 Б3 с первого выстрела".

Фото: Вадим Савицкий

Видео с этим интереснейшим танковым боем пока не опубликовано. Однако сам по себе факт, что новейший, гораздо более мощный и хорошо защищённый танк Abrams стал лёгкой мишенью для российского танка Т-72Б3, не являющегося самым новым, является показательным. Ранее американские танки Abrams никогда не проигрывали в танковых дуэлях, тем более что в таковых не участвовали.

Российские военные уничтожали уже танки Abrams на прошлой неделе. Классическим способом его ликвидации может быть способ, применённый при первой встрече российского отряда с танком Abrams. Он был обездвижен выстрелом из гранатомёта, а затем добит попаданием сверху башню беспилотника.