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Генерал-лейтенант ВСУ Павлюк заявил о намерении ВСУ провести контрудар

1:01
Силовые структуры » Военные новости

Командующий сухопутными войсками Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил о намерении Вооруженных Сил Украины (ВСУ) создать ударную группировку и в текущем году перейти к контрударным действиям на фронте.

Генерал-лейтенант ВСУ Павлюк заявил о намерении ВСУ провести контрудар
Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Павлюк подчеркнул, что основной целью будет стабилизация линии фронта путем перегруппировки воинских подразделений, вывода на полигоны техники требующей доукомплектования.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская армия с начала прошлого контрнаступления летом 2023 года понесла серьезные потери. По словам Шойгу, более 90 тысяч украинских военнослужащих были убиты и ранены в ходе боевых действий. Более двух тысяч единиц наземной техники также были утрачены военными подразделениями Украины.

Министр отметил, что украинские вооруженные силы лишились около 600 танков и почти 1,9 тысячи бронетранспортеров различных классов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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