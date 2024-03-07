Российская армия ликвидировала украинского суперснайпера в зоне спецоперации

Татаринов: ВС России ликвидировали суперснайпера ВСУ Основенко

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Военный корреспондент Руслан Татаринов в своем Телеграм-канале поделился информацией, что Вооруженные силы Российской Федерации на украинской территории успешно ликвидировали суперснайпера Владимира Основенко.

Фото: mon.gov.pl by Ministerstwo Obrony Narodowej is licensed under Important notice

Известно, что Основенко служил в бригаде территориальной обороны. Сам он родом из Киева. Снайпер был убит в четверг в населенном пункте Ивановское. Другие обстоятельства его смерти пока неизвестны.

"Сообщают, о ликвидации суперснайпера 241-ой бригады ТРО, Владимира Основенко из Киева. Ликвидирован в населенном пункте Ивановское 7 марта 2024 года", — написал Татаринов.

Напоминаем, что российская армия за последнее время значительно продвинулась в зоне боевых действий. ВС РФ демонстрируют успехи в освобождении территорий и ликвидации сил противника.