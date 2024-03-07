ФСБ предотвратила нападение террористов в синагоге столицы РФ

ФСБ в Калужской области задержала сторонников ИГ*

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ 7 марта ликвидировали группу террористов, сторонников ИГ*, готовивших вооруженное нападение на московскую синагогу. Их задержали в Калужской области. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбе.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Под Калугой нейтрализовали участников ячейки организации «Исламское государство»* в Афганистане — «Вилаят Хорасан».

Добавим, что также сегодня, 7 марта, спецслужба пресекла в Карелии деятельность украинских террористов вместе с завербованным белорусом.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.