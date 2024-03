ФСБ предотвратила нападение террористов в синагоге столицы РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ 7 марта ликвидировали группу террористов, сторонников ИГ*, готовивших вооруженное нападение на московскую синагогу. Их задержали в Калужской области. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбе.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International