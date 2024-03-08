ВС РФ развивает успех в Запорожской области, идет продвижение по направлению к Работино

Рогов: ВС РФ продвигается в районе Вербового

ВС РФ развивает успех на Запорожском фронте и продвигается в районе села Вербовое. Как сообщил РИА Новости глава местного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 Licence

"Наши военные благодаря тактическим успехам за последние сутки на километр сдвинули линию фронта западней села Вербовое по направлению к Работино", — сказал он.

По словам Рогова, населенный пункт под контролем ВС РФ, однако ВСУ не оставляют попытки отбить населенный пункт. Все попытки украинской армии пресекаются.

Сражение за населенный пункт Работино продолжается дальше, украинская оборона будет сломлена.

Ранее Рогов заявлял об активизации боевых действий на линии фронта в Запорожье. Кроме Работино, бои идут восточнее города Васильевка, в районе сел Жеребянки и Пятихатки. Со стороны села Вербове бои идут в сторону Малой Токмачки.

Киевский режим заявлял, что продвижение на Запорожском фронте в районе Работино — успех летнего контрнаступления ВСУ. Именно для захвата данного н. п командование армии Украины бросило в бой бригады, подготовленные по стандартам НАТО. При этом ранее они находились в стратегическом резерве.

Министерство обороны РФ в конце февраля сообщило, что ВС РФ удалось закрепиться на опорных пунктах в Работино. Вскоре после этого Рогов объявил, что войска России освободили и взяли под контроль южную часть села. Во вторник, на этой неделе, он уточнил, что большая часть села находится в серой зоне.