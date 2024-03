ВС РФ развивает успех в Запорожской области, идет продвижение по направлению к Работино

ВС РФ развивает успех на Запорожском фронте и продвигается в районе села Вербовое. Как сообщил РИА Новости глава местного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 Licence