В Германии анонсировали переломный момент на Украине летом 2024 года

Журналист Ибрагим Набер в эфире немецкого телеканала Welt предрёк, что в боевых действиях в Незалежной может наступить переломный момент летом, передаёт "Лента.ру".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International