Журналист Ибрагим Набер в эфире немецкого телеканала Welt предрёк, что в боевых действиях в Незалежной может наступить переломный момент летом, передаёт "Лента.ру".
"Существует угроза, что всего через несколько месяцев настанет критический момент: диспропорция между артиллерийским вооружением и численностью солдат, где Россия существенно превосходит, приведёт к возможности ВС РФ добиться еще больших успехов", — заявил он.
Репортёр отметил хороший темп продвижения российских сил на некоторых участках фронта, а также падение Авдеевки и еще нескольких населённых пунктов. В рядах ВСУ в данный момент опасаются полного прорыва фронта, заключил Набер.
В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры.