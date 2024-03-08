В Германии анонсировали переломный момент на Украине летом 2024 года

Welt: ВС РФ прорывают фронт и летом Украину ждёт переломный момент

Журналист Ибрагим Набер в эфире немецкого телеканала Welt предрёк, что в боевых действиях в Незалежной может наступить переломный момент летом, передаёт "Лента.ру".

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Существует угроза, что всего через несколько месяцев настанет критический момент: диспропорция между артиллерийским вооружением и численностью солдат, где Россия существенно превосходит, приведёт к возможности ВС РФ добиться еще больших успехов", — заявил он.

Репортёр отметил хороший темп продвижения российских сил на некоторых участках фронта, а также падение Авдеевки и еще нескольких населённых пунктов. В рядах ВСУ в данный момент опасаются полного прорыва фронта, заключил Набер.