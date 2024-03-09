Залужный после отставки был признан непригодным к службе в армии

ZN: врачебная комиссия признала экс-главкома ВСУ Залужного негодным к военной службе

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный после своего увольнения был признан медкомиссией непригодным к военной службе, передаёт украинское издание "Зеркало недели".

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark

Сообщается также, что Залужным якобы самим ранее был написан рапорт об увольнении из армии, но заявление несколько недель пролежало на столе министра обороны Рустема Умерова.

"Залужный получал бы за звание всего 1 762 гривны, не имея возможности ничем заниматься. Чтобы выйти на пенсию и заниматься чем-нибудь другим, ему нужно уйти со службы", — содержится в источнике.

Задержку с увольнением издание объяснило тем, что пока в законодательстве Украины имеются пробелы. Не установлено, кто должен увольнять Залужного в звании генерала с военной службы.

После увольнения экс-главком несколько недель оставался без официальной работы. Недавно Зеленским был подписан указ о назначении его послом Киева в Лондоне. Глава киевского режима объяснил это решение тем, что генерал давно хотел попробовать себя на дипломатическом поприще.

Западные СМИ предполагают, что это назначение является ссылкой, которая даст возможность главе Незалежной избавиться от опасного конкурента.