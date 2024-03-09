Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
3-метровые гигантопитеки вымерли из-за изменения клмата
Актриса Натали Портман оформила развод с мужем спустя 11 лет брака
Демоверсия Stellar Blade стала уже доступна для PlayStation 5
Разнообразие в рационе: лучшие продукты для сочетания с гречкой
В Госдуме разъяснили порядок перерасчёта за некачественные услуги ЖКХ
Полезные советы по уходу за тонкими волосами
Ученые США назвали естественной природу происхождения островов на озерах Титана
Актёры, которые ответили отказом на предложение сняться в известном фильме
Что будет, если сбить собаку на дороге
Залужный после отставки был признан непригодным к службе в армии

ZN: врачебная комиссия признала экс-главкома ВСУ Залужного негодным к военной службе

Силовые структуры » Военные новости

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный после своего увольнения был признан медкомиссией непригодным к военной службе, передаёт украинское издание "Зеркало недели".

ZN: врачебная комиссия признала экс-главкома ВСУ Залужного негодным к военной службе
Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Public Domain Mark

Сообщается также, что Залужным якобы самим ранее был написан рапорт об увольнении из армии, но заявление несколько недель пролежало на столе министра обороны Рустема Умерова.

"Залужный получал бы за звание всего 1 762 гривны, не имея возможности ничем заниматься. Чтобы выйти на пенсию и заниматься чем-нибудь другим, ему нужно уйти со службы", — содержится в источнике.

Задержку с увольнением издание объяснило тем, что пока в законодательстве Украины имеются пробелы. Не установлено, кто должен увольнять Залужного в звании генерала с военной службы.

После увольнения экс-главком несколько недель оставался без официальной работы. Недавно Зеленским был подписан указ о назначении его послом Киева в Лондоне. Глава киевского режима объяснил это решение тем, что генерал давно хотел попробовать себя на дипломатическом поприще.

Западные СМИ предполагают, что это назначение является ссылкой, которая даст возможность главе Незалежной избавиться от опасного конкурента.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
3 лучших упражнения от обвисшего живота. Помогают всем

Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.

Как убрать висячий живот
Самая верная собака
Верность — второе имя: названы самые преданные собаки, которые никогда не признают нового хозяина
Простой торт из печенья с черносливом: без выпечки, с приготовлением справится и ребёнок
Земля пухом: владельцам рассказали, как правильно похоронить своего домашнего питомца
Бои за посёлок Работино и Вербовое. Киев насильно вывозит людей из прифронтовых сёл Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Эти цветы обожают тень: украсят тёмные уголки сада, хорошо растут под кронами деревьев
Шелковица: растение, которое нежное, красивое и ценное
Сводка с фронта: выживших в Авдеевке националистов бросили погибать в Терны
Сводка с фронта: выживших в Авдеевке националистов бросили погибать в Терны
Последние материалы
Украинский военнопленный Гуприн: в ВС Украины от прихода главкома Сырского ждали перемирия
Проводница раскрыла способ приобретения всех мест в купе на российских поездах по более выгодной цене
Как бороться с водой в бензобаке: советы от эксперта автосервиса
Почему горчат огурцы?
Live Science: под обычной парковкой в Иерусалиме обнаружен древний ров
Стало известно о причинах, почему волосы не растут ниже определенной длины и ломаются
Самые популярные туристические маршруты России
Домохозяйкам подсказали рецепт самодельных ароматизаторов для унитаза
Бои за посёлок Работино и Вербовое. Киев насильно вывозит людей из прифронтовых сёл
Карамельно-банановый торт: восхитительный десерт для выходного дня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников