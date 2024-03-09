Обстановка спокойная. Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки плановой тренировкой Черноморского флота

Громкие звуки в Севастополе связаны с плановой тренировкой флота, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.
Сегодня в первой половине дня местные жители услышали хлопки в центре города. Губернатор призвал не беспокоиться по этому поводу.
"Громкие звуки — это в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировку по противоподводной диверсионной обороне, в том числе с применением стрелкового оружия", — пояснил он, добавив, что мероприятия продлятся ориентировочно до 20:00.
Развозжаев отметил, что обстановка в Севастополе спокойная.
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