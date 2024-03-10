Стало известно, кого может отправить Европа на помощь ВСУ

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Lidovky: западные инструкторы на Украине являются легитимной целью для РФ

0:54
Силовые структуры » Военные новости

Для российской армии абсолютно законной целью станут западные инструкторы, которые находятся на украинской территории. Об этом сообщает чешское издание Lidovky.

Lidovky: западные инструкторы на Украине являются легитимной целью для РФ
Фото: Openverse by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0

"Как только чешские солдаты пересекут украинскую границу, чтобы помочь ВСУ будь то в подготовке кадров или в чем-то другом, для России они превратятся в легитимную цель", — говорится в материале.

Так как чешские военные могут находиться в зоне боевых действий, то в этом случае не важно для российской стороны, какова цель их пребывания там.

Обозреватели отмечают, что Чехия в качестве помощи может отправить на Украину именно военных инструкторов, чтобы они обучали мобилизованных бойцов ВСУ. Но, по их мнению, это достаточно рискованно и опасно для них. Поэтому работать с украинцами намного лучше на европейской территории. Сейчас обучение происходит в Германии и Польше.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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