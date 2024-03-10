Стало известно, кого может отправить Европа на помощь ВСУ

Lidovky: западные инструкторы на Украине являются легитимной целью для РФ

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Для российской армии абсолютно законной целью станут западные инструкторы, которые находятся на украинской территории. Об этом сообщает чешское издание Lidovky.

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"Как только чешские солдаты пересекут украинскую границу, чтобы помочь ВСУ будь то в подготовке кадров или в чем-то другом, для России они превратятся в легитимную цель", — говорится в материале.

Так как чешские военные могут находиться в зоне боевых действий, то в этом случае не важно для российской стороны, какова цель их пребывания там.

Обозреватели отмечают, что Чехия в качестве помощи может отправить на Украину именно военных инструкторов, чтобы они обучали мобилизованных бойцов ВСУ. Но, по их мнению, это достаточно рискованно и опасно для них. Поэтому работать с украинцами намного лучше на европейской территории. Сейчас обучение происходит в Германии и Польше.