ВКС России с помощью авиабомб полностью уничтожают укрепления ВСУ — The Washington Post

Солдаты ВСУ жалуются на российские авиабомбы

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

The Washington Post: ВКС России с помощью авиабомб полностью уничтожают украинские укрепления.

Фото: wikimedia.com

Согласно материалу The Washington Post, ВКС России значительно улучшили свою эффективность в уничтожении позиций Вооруженных Сил Украины, повысив количество используемых планирующих авиабомб. По мнению издания, именно это и связано с недавними успехами армии России в зоне СВО.

Солдаты Украины жалуются на разрушительную мощь российских авиабомб. Отдельно отмечается, что Россия может сбрасывать их "по сотне раз в день", в связи с огромными запасами данного вида боеприпасов в ВС РФ.

ВСУ признались — им нечего противопоставить таким бомбардировкам. Украинское ПВО не справляется с подобным вооружением, а заходящие на цель самолеты ВКС России сбрасывают бомбы вне зоны поражения ПВО.

Армия России активно применяет планирующие авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Благодаря этому, самолеты ВКС могут наносить удары по позициям ВСУ, не попадая под ответный огонь.