В США назвали сроки сохранения РФ темпов военного производства

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WSJ: РФ сохранит текущий темп военного производства от двух до пяти лет

Силовые структуры » Военные новости

Американская газета The Wall Street Journal сделала заявление, что Российская Федерация способна сохранить нынешний темп военного производства в течение еще двух или пяти лет. Об этом газете сказал высокопоставленный чиновник военного блока НАТО, который захотел сохранить анонимность.

WSJ: РФ сохранит текущий темп военного производства от двух до пяти лет
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Способность России производить танки, ракеты и снаряды удивила Запад и усилила давление на Украину", — говорится в материале.

Две военные разведки из страны Европейского союза заверили, что Россия может создавать такое количество оружия, которого будет хватать еще на несколько лет.

Так, эстонская разведка уверена, что российская сторона производит столько артиллерийских снарядов, сколько Соединенные Штаты Америки производят совместно с Европой.

В издании говорится, что благодаря большом количеству боевых припасов российская армия смогла взять Авдеевку, так как в этом она имеет большое преимущество перед ВСУ.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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