В США назвали сроки сохранения РФ темпов военного производства

Американская газета The Wall Street Journal сделала заявление, что Российская Федерация способна сохранить нынешний темп военного производства в течение еще двух или пяти лет. Об этом газете сказал высокопоставленный чиновник военного блока НАТО, который захотел сохранить анонимность.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента is licensed under Creative Commons Attribution 4.0