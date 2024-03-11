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В Госдуме одобрили I чтение законопроекта об отмене уголовного наказания для лиц, заключивших контракт в период СВО

ГД одобрила закрепление в УК законопроекта об отмене наказания для контрактников СВО

Силовые структуры

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил к первому чтению законопроект о закреплении в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах РФ механизма освобождения от уголовной ответственности россиян, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в период проведения спецоперации на Украине.

ГД одобрила закрепление в УК законопроекта об отмене наказания для контрактников СВО
Фото: redstar.ru

Чтение пройдет 12 марта, сообщил один из авторов проекта, глава комитете Павел Крашенинников. Также в Госдуму внесен законопроект о признании утратившим силу закона "Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции", который был принят в июне 2023 года.

В первом чтении в УК и УПК предлагается внести действующий механизм освобождения от уголовной ответственности лиц, мобилизованных или заключивших контракт с ВС РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время, в том числе подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений небольшой и средней тяжести. Законопроект не распространится на отдельные преступления против общественной безопасности и основ конституционного строя и государственной безопасности.

Также новшества коснутся осужденных, за исключением совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, посягнувших на основы конституционного строя и безопасности государства, а также осужденные за терроризм.

Подразумевается, что при заключении контракта с Минобороны РФ дела подозреваемых будут приостановлены, а осужденным изменят вид наказания на условный срок. Военные, получившие госнаграды или уволенные со службы по достижении предельного возраста, по состоянию здоровья, по окончании периода мобилизации, после отмены военного положения и по истечении военного времени, будут освобождены от ответственности, а их судимость погасят.

Обязанность контролировать поведение таких контрактников возлагается на командование воинских частей. В случае совершения преступлений во время действия контракта суд назначит им наказание с учетом ранее вынесенных приговоров.

Ранее британский танк Challenger 2 увяз в грязи во время демонстрационного заезда.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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