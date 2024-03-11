Кирилл Буданов* снова угрожает Крыму

Глава ГУР Кирилл Буданов* заявил о подготовке масштабной военной акции в Крыму

Кирилл Буданов*— глава ГУР Украины, анонсировал масштабное вооружённое выступление в Крыму.

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Он заявил, что ранее все атаки на объекты Крыма носили предварительный характер и являлись частью подготовки к масштабной военной диверсионной операции. Он призвал воздержаться от поездок по Крымскому мосту. Также Буданов подчеркнул, что новое контрнаступление Украины может затронуть и Крым. В свою очередь, российские спецслужбы и военные ведомства делают всё необходимое для обеспечения безопасности на полуострове.

Однако в контексте предстоящих президентских выборов в России со стороны ВСУ и СБУ возможны любые провокации, что признали даже американские разведчики, которые считают, что Владимир Зеленский и Кирилл Буданов могут стать опасными в силу своей безудержной агрессии и плохой управляемости.

*Кирилл Буданов внесён в список террористов и экстремистов.