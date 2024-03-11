Вывод о новом российском наступлени в ходе СВО сделал канал CNN

СNN: в России производится втрое больше снарядов, чем в США и странах Европы

Американский канал CNN сообщает, что в России производится большое количество артиллерийских снарядов. Настолько большое, что их число втрое больше, чем в Соединенных Штатах Америи и странах ЕС. Именно это, как сообщили CNN со ссылкой на разведку НАТО, влияет на исход конфликта РФ с Украиной.

Фото: dvidshub.net by Amber Leach

"Это является ключевым преимуществом в преддверии очередного российского наступления на Украине", — говорится в сообщении CNN.

Также, по мнению канала со ссылкой на разведку Североатлантического альянса, РФ производит порядка 250 тысяч боеприпасов ежемесячно, или около 3 миллионов — ежегодно, а Америка и европейские страны вместе взятые могут производить около 1,2 миллиона артиллерийских снарядов в год, чтобы передать их ВСУ.

Кроме того, канал привел слова неназванного высокопоставленного чиновника НАТО, где он заявляет, что итог конфликта России и Украины напрямую зависит от боевого оснащения сторон. По его мнению, РФ в этом плане превосходит Украину.