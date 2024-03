Украинские системы противовоздушной обороны практически не видят российские планирующие авиабомбы, наносящие удары по военным целям

Французский полковник Винсент Арбаретьер заявил в интервью для LCI, что украинские системы противовоздушной обороны практически не обнаруживают российские планирующие авиабомбы, которые используются для нанесения ударов по военным объектам.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic