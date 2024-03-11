Украинские системы противовоздушной обороны практически не видят российские планирующие авиабомбы, наносящие удары по военным целям

Французский полковник Арбаретьер: украинские ПВО не могут увидеть летящие российские авиабомбы

Французский полковник Винсент Арбаретьер заявил в интервью для LCI, что украинские системы противовоздушной обороны практически не обнаруживают российские планирующие авиабомбы, которые используются для нанесения ударов по военным объектам.

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По словам полковника, управляемая авиабомба находится в радиусе 60-70 километров от цели во время запуска, и трудно обнаруживается на этапе подлета.

Арбаретьер отметил, что российские планирующие авиабомбы сложно перехватить и нейтрализовать, так как они учитывают возможное присутствие у противника средств радиоэлектронной борьбы.

Это оружие способно пробить железобетонные конструкции и укрепления украинских вооруженных сил, что делает его особенно опасным в случае выполнения боевых задач.

Следует отметить, что обновленные российские технологии в военно-промышленной отрасли представляют новую угрозу для украинских военных.