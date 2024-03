Российские подразделения на херсонском направлении нанесли поражение ряду формирований ВСУ, уничтожив за сутки до 50 украинских боевиков

Российские подразделения на херсонском направлении нанесли поражение ряду формирований Вооруженных Сил Украины, уничтожив до 50 украинских военнослужащих, гаубицу "МСТА-Б" и орудие Д-30, сообщает Минобороны России.

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.