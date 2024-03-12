Российские подразделения на херсонском направлении нанесли поражение ряду формирований ВСУ, уничтожив за сутки до 50 украинских боевиков

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 50 военных на херсонском направлении за сутки

Российские подразделения на херсонском направлении нанесли поражение ряду формирований Вооруженных Сил Украины, уничтожив до 50 украинских военнослужащих, гаубицу "МСТА-Б" и орудие Д-30, сообщает Минобороны России.

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По информации военного ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" успешно провели операцию по поражению формирований 117-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Каменское и Лобковое Запорожской области. В результате украинская сторона понесла значительные потери — до 50 погибших военнослужащих, а также потеряла три автомобиля, артиллерийские системы гаубицу "МСТА-Б" и орудие Д-30.

Российская Федерация продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин заявил о начале операции 24 февраля 2022 года, после обращения властей Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с просьбой о помощи в противостоянии агрессии со стороны киевского режима.

ВС РФ полностью контролируют ситуацию на фронте и продвигаются вперед.