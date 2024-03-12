В Совфеде РФ ответили на заявление генсека НАТО Столтенберга о капитуляции Украины

Пушков: Высказывание главы НАТО о капитуляции Украины означает сдвиг в политике Запада

Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале дал комментарий словам генсека НАТО Йенса Столтенберга о вероятной капитуляции киевского режима, передаёт РИА Новости.

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По его мнению, на Западе ушли от изначальных планов по прокси-войне с РФ, осознав их нереалистичность, и перешли к программе минимум.

"Это что-то новое для дискурса генсека НАТО. Сдвиг налицо", — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что оппоненты перенесли силы на сохранение "основного территориального массива" Незалежной. Сенатор считает, что даже такая ситуация для страны будет изображаться пропагандой как триумф Киева и его союзников. Он указал, что Запад желает сохранить основной территориальный массив Украины, включив его в западный ареал влияния в усечённом виде. Эксперт считает, что это может стать формой особого партнёрства с ЕС и Североатлантическим альянсом.

До этого Столтенберг заявил, что "победой Украины" можно считать сохранение её государственности.