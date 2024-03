В Совфеде РФ ответили на заявление генсека НАТО Столтенберга о капитуляции Украины

Сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале дал комментарий словам генсека НАТО Йенса Столтенберга о вероятной капитуляции киевского режима, передаёт РИА Новости.

Фото: norden.org by Johannes Jansson is licensed under Attribution 2.5 Denmark