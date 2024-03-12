Сегодня в войска отправили танки Т-90М "Прорыв"

Сегодня с "Уралвагонзавода" отправили танки Т-90М "Прорыв". Об этом сообщает официальный новостной Telegram-канал концерна.
На Площади Трудовой Славы "Уралвагонзавода" собралось около двух тысяч заводчан. Перед отправкой эшелона боевые машины освятил епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий.
Сообщается также, что в рамках проекта "Музыка в цехах” телеканала RU. TV и при поддержке генерального директора УВЗ Александра Потапова состоялся музыкальный праздник. Среди музыкантов, выступавших на мероприятии, был Денис Майданов и группа "Земляне”.
"Важность таких мероприятий высочайшая! Большая честь и удовольствие приехать и поприветствовать тружеников, поблагодарить их и поклониться за большой труд, за большой вклад в нашу Победу,” — заявил Денис Майданов.
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