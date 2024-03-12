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Сегодня в войска отправили танки Т-90М "Прорыв"

Очередной эшелон военной техники отправили с "Уралвагонзавода"

Силовые структуры

Сегодня с "Уралвагонзавода" отправили танки Т-90М "Прорыв". Об этом сообщает официальный новостной Telegram-канал концерна.

Очередной эшелон военной техники отправили с "Уралвагонзавода"
Фото: t.me/uvznews

На Площади Трудовой Славы "Уралвагонзавода" собралось около двух тысяч заводчан. Перед отправкой эшелона боевые машины освятил епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий.

Сообщается также, что в рамках проекта "Музыка в цехах” телеканала RU. TV и при поддержке генерального директора УВЗ Александра Потапова состоялся музыкальный праздник. Среди музыкантов, выступавших на мероприятии, был Денис Майданов и группа "Земляне”.

"Важность таких мероприятий высочайшая! Большая честь и удовольствие приехать и поприветствовать тружеников, поблагодарить их и поклониться за большой труд, за большой вклад в нашу Победу,” — заявил Денис Майданов.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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