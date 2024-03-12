Сегодня в войска отправили танки Т-90М "Прорыв"

Очередной эшелон военной техники отправили с "Уралвагонзавода"

Сегодня с "Уралвагонзавода" отправили танки Т-90М "Прорыв". Об этом сообщает официальный новостной Telegram-канал концерна.

Фото: t.me/uvznews

На Площади Трудовой Славы "Уралвагонзавода" собралось около двух тысяч заводчан. Перед отправкой эшелона боевые машины освятил епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий.

Сообщается также, что в рамках проекта "Музыка в цехах” телеканала RU. TV и при поддержке генерального директора УВЗ Александра Потапова состоялся музыкальный праздник. Среди музыкантов, выступавших на мероприятии, был Денис Майданов и группа "Земляне”.