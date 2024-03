В Оманском заливе продолжаются международные военно-морские учения "Морской пояс безопасности — 2024", в которых принимают участие моряки и з России, Китая и Ирана

В Оманском заливе продолжаются международные военно-морские учения "Морской пояс безопасности — 2024". Об этом пишет официальный Telegram-канал Министерства обороны России.

Фото: function.mil.ru by Минобороны России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International