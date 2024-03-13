В Оманском заливе продолжаются международные военно-морские учения "Морской пояс безопасности — 2024", в которых принимают участие моряки и з России, Китая и Ирана

У берегов Ирана продолжаются военно-морские учения

В Оманском заливе продолжаются международные военно-морские учения "Морской пояс безопасности — 2024". Об этом пишет официальный Telegram-канал Министерства обороны России.

Фото: function.mil.ru by Минобороны России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"В учении задействовано более 20 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров ВМФ России, ВМС Ирана и Китая. Главной целью манёвров является отработка обеспечения безопасности морской экономической деятельности,” — сообщается на канале.

Экипажи российских крейсера "Варяг" и фрегата "Маршал Шапошников" отработали совместное тактическое маневрирование и тренировку по связи с моряками из ВМС Ирана и Китая.

"Помимо маневрирования боевые корабли трёх стран выполнили стрельбы из крупнокалиберных пулемётов и малокалиберной корабельной артиллерии по надводным и воздушным целям, имитирующим беспилотные морские и летательные аппараты,” — пишут на канале.

Ещё участники должны будут отработать освобождение судна, которое захватили пираты. Для этого будут также привлечены вертолёты и произведена высадка досмотровых групп.

Заключительный этап состоится 14 марта на берегу города Чехбехар (Иран) и там же будут подведены итоги учений.

В этом году в манёврах в качестве наблюдателей впервые участвуют военнослужащие ВМС Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и ЮАР.