"Путин должен быть привлечен к ответственности". Польский политик хочет наказать Россию за "военные преступления"

Насильственное переселение украинских детей в Россию является военным преступлением и геноцидом, заявила Депутат Европейского парламента от польской партии "Право и справедливость" Ядвига Вишневски.
"Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России Путина, а также Марии Львовой-Беловой за эти и другие преступления. Однако Путин в целом должен быть привлечен к ответственности за эти преступления", — заявила она, выступая в Европарламенте.
По мнению Вишневски, для этого необходимо ввести эмбарго на поставки продовольствия из России.
Ранее Владимир Путин заявил, что время западных элит, которые годами обогащались за счет других стран, подходит к завершению.
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