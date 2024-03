"Путин должен быть привлечен к ответственности". Польский политик хочет наказать Россию за "военные преступления"

Насильственное переселение украинских детей в Россию является военным преступлением и геноцидом, заявила Депутат Европейского парламента от польской партии "Право и справедливость" Ядвига Вишневски.

Фото: wikimedia.org by Claude TRUONG-NGOC is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported