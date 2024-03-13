На Украине осудили планы Киева по возврату к границам 1991 года

Майор ВСУ Лапин осудил планы Киева по возврату к границам 1991 года

Экс-майор Вооруженных сил Украины Игорь Лапин поделился мнением, что украинская армия сейчас сильно деморализована, поэтому в таком состоянии она будет десятилетиями продвигаться к границам 1991 года.

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Таким образом, майор в отставке раскритиковал украинское правительство за желание вернуть территории по образцу 1991 года и сделать это за несколько недель. Он отметил, что сейчас у ВСУ нет мотивированных бойцов.

"Как, чем, какими силами? Когда мы туда доползем? Вы посмотрите, что они делают с мобилизацией. У нас деморализация личного состава за счет качелей в высшем военном руководстве, дезориентация украинского общества по поводу "две-три недели", "два-три месяца", "два-три года" и так далее", — заявил Лапин.

Лапин предупредил, что если в стране сейчас ничего не поменяется, то еще придется воевать внукам.