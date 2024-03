На Украине осудили планы Киева по возврату к границам 1991 года

Экс-майор Вооруженных сил Украины Игорь Лапин поделился мнением, что украинская армия сейчас сильно деморализована, поэтому в таком состоянии она будет десятилетиями продвигаться к границам 1991 года.

