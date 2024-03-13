Ефрейтор Константин Каминских вместе с сослуживцами сорвал атаку украинских военных

МО РФ: ефрейтор Каминских сорвал попытку ВСУ прорвать оборону ВС РФ

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В ходе боевых действий ефрейтор Константин Каминских получил легкое ранение, однако несмотря на это, он самостоятельно оказал себе помощь и продолжил корректировать огонь российских артиллеристов.

Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В Минобороны РФ сообщили, что в результате разрыва крупнокалиберного артиллерийского снаряда Каминских получил легкое ранение, однако не потеряв самообладания, проявил мужество. Оказав себе первую помощь, он продолжил участвовать в боевых действиях, способствуя отражению попытки прорыва российской обороны со стороны Вооруженных Сил Украины.

Атака была отражена. Противник отступил, понеся значительные потери.