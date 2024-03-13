В ходе боевых действий ефрейтор Константин Каминских получил легкое ранение, однако несмотря на это, он самостоятельно оказал себе помощь и продолжил корректировать огонь российских артиллеристов.
В Минобороны РФ сообщили, что в результате разрыва крупнокалиберного артиллерийского снаряда Каминских получил легкое ранение, однако не потеряв самообладания, проявил мужество. Оказав себе первую помощь, он продолжил участвовать в боевых действиях, способствуя отражению попытки прорыва российской обороны со стороны Вооруженных Сил Украины.
Атака была отражена. Противник отступил, понеся значительные потери.
Королевская семья на грани развода.