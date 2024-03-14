Противник деморализован: вооруженные силы РФ продвигаются в районе Белогоровки

Военкор Котенок: ВС РФ перерезали "дорогу жизни" ВСУ в Белогоровке

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своем телеграм-канале сообщение о продвижении Вооруженных Сил Российской Федерации в районе поселка Белогоровка.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По его данным, предварительно перерезана "дорога жизни" Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что со стороны армии России активно применяются FPV-дроны, что существенно деморализует противника и увеличивает потери среди живой силы. Это дает определенное преимущество российским военнослужащим в данном районе.

В связи с этим, в ближайшее время вероятен отход Вооруженных Сил Украины на запад от поселка Белогоровка.