По мнению военного эксперта Владимира Прохватилова, странам НАТО предстоит направить значительное количество своих военных для обеспечения Украины существенной поддержкой в зоне проведения СВО.
Согласно его комментарию для NEWS.ru, Франции предстоит ввести около 20 тысяч человек, а Великобритании — 25 тысяч.
Прохватилов сомневается в реальной эффективности такого масштаба военного контингента стран НАТО. Он высказывает мнение, что хоть президент Франции Эммануэль Макрон и может делать заявления, но ввести настоящую боеспособную группировку на Украину ему не под силу.
"Ну отправит дивизию-две, ну 20 тысяч человек. И что? Оборона Авдеевки стоила ВСУ 30 тысяч бойцов, если не больше. Ну, в течение месяца французы позащищают одну деревеньку. И что?", — говорит эксперт.
Прохватилов заявил, хоть войска НАТО и могут приблизиться к границам России, их дивизии не окажут значительного воздействия на обстановку.
"Странам НАТО придется скинуться и отправить на Украину тысяч 100 бойцов, но этого никогда не будет", — заключил эксперт.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.