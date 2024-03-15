Войска НАТО могут приблизиться к границам РФ: военный эксперт назвал главное условие такого сценария

Военный эксперт Прохватилов: странам НАТО придется направить тысячи военных на Украину

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По мнению военного эксперта Владимира Прохватилова, странам НАТО предстоит направить значительное количество своих военных для обеспечения Украины существенной поддержкой в зоне проведения СВО.

Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Steven Colvin is licensed under Public domain

Согласно его комментарию для NEWS.ru, Франции предстоит ввести около 20 тысяч человек, а Великобритании — 25 тысяч.

Прохватилов сомневается в реальной эффективности такого масштаба военного контингента стран НАТО. Он высказывает мнение, что хоть президент Франции Эммануэль Макрон и может делать заявления, но ввести настоящую боеспособную группировку на Украину ему не под силу.

"Ну отправит дивизию-две, ну 20 тысяч человек. И что? Оборона Авдеевки стоила ВСУ 30 тысяч бойцов, если не больше. Ну, в течение месяца французы позащищают одну деревеньку. И что?", — говорит эксперт.

Прохватилов заявил, хоть войска НАТО и могут приблизиться к границам России, их дивизии не окажут значительного воздействия на обстановку.