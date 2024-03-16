ВС РФ ликвидировали боевиков ВСУ, планировавших атаки на избирательные участки в Херсонской области

Российские военные предотвратили атаку ВСУ на левобережье Днепра

В Херсонской области благодаря подпольщикам нейтрализованы силы ВСУ, собиравшиеся атаковать объекты на левом берегу Днепра, включая избирательные участки, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Фото: CreativeCommons by Novoklimov is licensed under CC BY-SA 4.0

"В Херсоне ликвидированы боевики, терроризирующие мирных жителей левобережья. Удары возмездия настигли группы управления беспилотников в населенных пунктах Ивановка и Антоновка, а также мобильный миномет в Токаревке и радиолокационную станцию в селе Ветровое", — написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Группы планировали нападения на подконтрольный России левый берег Днепра, и удары по ним были скоординированы членами организации сопротивления "Русский Херсон". Благодаря координатам, предоставленным подпольщиками, диверсанты были уничтожены.