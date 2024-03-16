ВС РФ ликвидировали боевиков ВСУ, планировавших атаки на избирательные участки в Херсонской области

В Херсонской области благодаря подпольщикам нейтрализованы силы ВСУ, собиравшиеся атаковать объекты на левом берегу Днепра, включая избирательные участки, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
"В Херсоне ликвидированы боевики, терроризирующие мирных жителей левобережья. Удары возмездия настигли группы управления беспилотников в населенных пунктах Ивановка и Антоновка, а также мобильный миномет в Токаревке и радиолокационную станцию в селе Ветровое", — написал Сальдо в своем телеграм-канале.
Группы планировали нападения на подконтрольный России левый берег Днепра, и удары по ним были скоординированы членами организации сопротивления "Русский Херсон". Благодаря координатам, предоставленным подпольщиками, диверсанты были уничтожены.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.