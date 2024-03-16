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ВС РФ ликвидировали боевиков ВСУ, планировавших атаки на избирательные участки в Херсонской области

Российские военные предотвратили атаку ВСУ на левобережье Днепра

Силовые структуры » Военные новости

В Херсонской области благодаря подпольщикам нейтрализованы силы ВСУ, собиравшиеся атаковать объекты на левом берегу Днепра, включая избирательные участки, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Российские военные предотвратили атаку ВСУ на левобережье Днепра
Фото: CreativeCommons by Novoklimov is licensed under CC BY-SA 4.0

"В Херсоне ликвидированы боевики, терроризирующие мирных жителей левобережья. Удары возмездия настигли группы управления беспилотников в населенных пунктах Ивановка и Антоновка, а также мобильный миномет в Токаревке и радиолокационную станцию в селе Ветровое", — написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Группы планировали нападения на подконтрольный России левый берег Днепра, и удары по ним были скоординированы членами организации сопротивления "Русский Херсон". Благодаря координатам, предоставленным подпольщиками, диверсанты были уничтожены.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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