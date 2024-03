ВС РФ ликвидировали боевиков ВСУ, планировавших атаки на избирательные участки в Херсонской области

В Херсонской области благодаря подпольщикам нейтрализованы силы ВСУ, собиравшиеся атаковать объекты на левом берегу Днепра, включая избирательные участки, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Фото: CreativeCommons by Novoklimov is licensed under CC BY-SA 4.0