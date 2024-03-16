ВСУ раскрыли подробности о ситуации с боеприпасами и живой силой на передовой

ZDF: ВСУ не могут отражать атаки российской армии из-за нехватки боеприпасов

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украина неспособна отвечать на атаки вооруженных сил России из-за недостатка боеприпасов, сообщает ZDF со ссылкой на офицеров ВСУ.

Фото: blotter.mirtesen.ru

Один из бойцов рассказал, что отсутствие возможности отвечать на поражающий огонь тяжело даже с моральной стороны. Не говоря уже о том, что это ведет к гибели солдат ВСУ. Они вынуждены отходить с большими потерями, потому что недостаточно боеприпасов для отражения атак.

"Их "Ланцеты" всегда в действии. Одновременно прилетает два или три. Сейчас именно "Ланцеты" бьют по нашей артиллерии", — пожаловался солдат ВСУ.

Ситуация осложняется эффективностью российских дронов, уничтожающих технику и личный состав. Поэтому наблюдается не только снарядный голод, но и критический недостаток живой силы.

