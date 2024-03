В МИД РФ ответили на предложение Макрона о прекращении огня на Украине

На призыв президента Франции Эммануэля Макрона о прекращении огня в "Незалежной" во время Олимпиады представитель МИД Мария Захарова ответила предложением отказа от поставок оружия для ВСУ, передаёт ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Сурен is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported