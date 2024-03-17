В МИД РФ ответили на предложение Макрона о прекращении огня на Украине

На призыв президента Франции Эммануэля Макрона о прекращении огня в "Незалежной" во время Олимпиады представитель МИД Мария Захарова ответила предложением отказа от поставок оружия для ВСУ, передаёт ТАСС.
"Выхожу с ответным предложением к Макрону: прекратить поставки вооружений, из которых убивают мирное население, а также прекратить спонсировать терроризм", — отметила дипломат.
Она добавила, что с аналогичным предложением французский лидер может обратиться к конфликтующим сторона на Ближнем Востоке.
Недавно глава Пятой республики Эммануэль Макрон в ходе интервью украинским СМИ пообещал, что предложит Москве прекратить огонь на всё время проведения Олимпиады. При этом Россия не сможет выступать на Играх, за исключением тех российских спортсменов, которые выступят в нейтральном статусе.
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