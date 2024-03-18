США контролировали ход боёв за Артёмовск

Американский военный рассекретил данные о боях за Артёмовск

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Американский военный Джек Тейршера, служивший техником по обслуживанию компьютеров в Массачусетсе, сообщал секретную информацию военного характера в публичных чатах игровой группы Discord. Этот факт вскрылся в 2023 году, и поскольку опубликованная информация имела стратегическое значение военнослужащий получил 16 лет тюрьмы.

Среди рассекреченных данных оказались и сведения относительно положения дел при взятии Артёмовка (Бахмута) весной 2023 года. Американские военные были хорошо информированы касательно положения дел с боекомплектом и требовали принятия мер по его пополнению. По мере ухудшения ситуации записи становились всё более тревожными.

"Украинские силы в Бахмуте почти полностью окружены, ГУР планирует направить элитное соединение для стабилизации катастрофической ситуации".

Утечка данных о боях за Артёмовск показывает высокую степень вовлечённости американских специалистов в управление военными операциями как в стратегическом, так и в тактическом плане.