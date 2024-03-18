Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Члены жюри шоу "Маска" угадали, кто прятался под маской Арлекина
Народ Швеции недоволен вступлением страны в НАТО, церемония показала отношение людей к блоку
Экономист Лазаревский назвал стоимость сырья и климатические условия причиной роста цен на молочную продукцию в России
В этом году Самара сможет принять более двух миллионов туристов
Российские страховщики выручили "чистыми" 322 млрд рублей в 2023 году
Рассказываем всё о выращивании настурции
На Западе обратили внимание на нехватку людей в ВСУ
Советует эксперт: пять масел для волос, которые необходимо держать на полке в ванной
Габриэлюс Ландсбергис: в ЕС вряд ли придут к консенсусу в вопросе отправки войск на Украину
США контролировали ход боёв за Артёмовск

Американский военный рассекретил данные о боях за Артёмовск

1:07
Силовые структуры » Военные новости

Американский военный Джек Тейршера, служивший техником по обслуживанию компьютеров в Массачусетсе, сообщал секретную информацию военного характера в публичных чатах игровой группы Discord. Этот факт вскрылся в 2023 году, и поскольку опубликованная информация имела стратегическое значение военнослужащий получил 16 лет тюрьмы. 

Среди рассекреченных данных оказались и сведения относительно положения дел при взятии Артёмовка (Бахмута) весной 2023 года. Американские военные были хорошо информированы касательно положения дел с боекомплектом и требовали принятия мер по его пополнению. По мере ухудшения ситуации записи становились всё более тревожными.

"Украинские силы в Бахмуте почти полностью окружены, ГУР планирует направить элитное соединение для стабилизации катастрофической ситуации".

Утечка данных о боях за Артёмовск показывает высокую степень вовлечённости американских специалистов в управление военными операциями как в стратегическом, так и в тактическом плане. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Стало известно, какое наследство оставил Александр Ширвиндт своему сыну и жене

Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.

Александр Ширвиндт оставил в наследство вдове и сыну две квартиры и дачи в Москве
Польза полыни огромна на участке
Оставьте этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт - ушлые дачники давно этим пользуются
Посадите это в приствольный круг деревьев: используйте эффективно эти клочки земли — красота и польза одновременно
Любите чай с лимоном? Узнайте, почему такой напиток может стать ядом для вашего организма
Путин по Украине имеет чёткий план действий, но не раскрывает его Любовь Степушова ВС РФ наступают на запад от Авдеевки, на границе ВСУ несут большие потери Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская
Плохие соседи малины: эти культуры лучше не сажать рядом с ней - рассказываем, почему
6 секретов по мытью головы. Волосы будут меньше пачкаться и выглядеть идеально
Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся
Идеален для консервации: этот сорт томатов даёт вкусные и сладкие помидоры — не трескаются и хорошо хранятся
Последние материалы
ТОП-10 автомобилей, пользующихся популярностью у российских мужчин: анализ экспертов
Россиян предупредили о росте цен на молоко и молочную продукцию
Жительнице Канады, сдавшей ДНК-тест, сообщили, что она на 25% собака
Рыбякин покинул пост тренера хоккейного клуба "Витязь"
IT-эксперт посоветовал отказаться от Wi-Fi в пользу проводного подключения
Основатель Pravda.Ru назвал СВО новой Отечественной войной для России
ВС РФ усиливает оборону Белгорода в ответ на увеличение ракетных атак ВСУ
Fox News: Байден начал носить кроссовки
Steigan: Украина уже потерпела поражение, но Запад не хочет смотреть в глаза фактам
Компанию Tefal собираются добавить в список параллельного импорта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников