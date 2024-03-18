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ФСБ инициировала уголовное дело в отношении Сергея Антонова, примкнувшего к "Съезду народных депутатов" Пономарева*

ФСБ возбудила дело о терроризме в отношении бежавшего политтехнолога

Силовые структуры » ФСБ

Правоохранительные органы инициировали уголовное разбирательство, связанное с подозрениями в террористической деятельности в отношении политтехнолога Сергея Антонова. По данным следствия, Антонов присоединился к организации "Съезд народных депутатов", признанной в России нежелательной и возглавляемой бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым*.

ФСБ возбудила дело о терроризме в отношении бежавшего политтехнолога
Фото: visualrian.ru by Andrey Stenin / Андрей Стенин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Следственный отдел УФСБ по Удмуртской Республике возбудил уголовное дело по статье 205.4 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) в отношении Антонова. Правоохранители полагают, что он в настоящее время находится на территории Польши, где и вступил в ряды "Съезда народных депутатов". Согласно позиции следствия, целью этого объединения является осуществление террористической деятельности, насильственный захват власти и изменение конституционного строя России противоправными методами.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. Летом 2022 года Антонов участвовал в выборах главы Удмуртии от "Партии возрождения России", но позже снял свою кандидатуру и покинул страну. Он также возглавляет организацию "Комитет 2024", признанную в России нежелательной.

* — признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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