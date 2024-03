ФСБ инициировала уголовное дело в отношении Сергея Антонова, примкнувшего к "Съезду народных депутатов" Пономарева*

Правоохранительные органы инициировали уголовное разбирательство, связанное с подозрениями в террористической деятельности в отношении политтехнолога Сергея Антонова. По данным следствия, Антонов присоединился к организации "Съезд народных депутатов", признанной в России нежелательной и возглавляемой бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым*.

Фото: visualrian.ru by Andrey Stenin / Андрей Стенин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported