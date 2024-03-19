Приказ о назначении нового командующего флотом России опубликован

Военно-морской флот России получил нового главнокомандующего. Им стал адмирал Александр Алексеевич Моисеев.
Адмирал Александр Моисеев был представлен как врио главнокомандующего ВМФ России на церемонии вручения церемониальных корабельных чаш экипажам подводных лодок на военно-морской базе в Кронштадте. Александр Моисеев родился в Калининградской области. В 1982 - 1987 году учился в Высшем военно-морском училище им. Попова, прошёл служебный рост от инженера на подводной лодке до командующего Северным флотом в 2019 году. Окончил с отличием Военную академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации в 2009 году. В 2011 году награждён звездой Героя России.
Слухи о смене главкома ВМФ появились ещё 11 марта, но официальная публикация указа и представление нового врио главкома ВМФ произошли только сегодня.
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