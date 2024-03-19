Приказ о назначении нового командующего флотом России опубликован

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Адмирал Моисеев представлен флоту как новый глава ВМФ

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Силовые структуры

Военно-морской флот России получил нового главнокомандующего. Им стал адмирал Александр Алексеевич Моисеев

Адмирал Моисеев представлен флоту как новый глава ВМФ
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации

Адмирал Александр Моисеев был представлен как врио главнокомандующего ВМФ России на церемонии вручения церемониальных корабельных чаш экипажам подводных лодок на военно-морской базе в Кронштадте.  Александр Моисеев родился в Калининградской области. В 1982 - 1987 году учился в Высшем военно-морском училище им. Попова, прошёл служебный рост от инженера на подводной лодке до командующего Северным флотом в 2019 году. Окончил с отличием Военную академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации в 2009 году. В 2011 году награждён звездой Героя России.

Слухи о смене главкома ВМФ появились ещё 11 марта, но официальная публикация указа и представление нового врио главкома ВМФ произошли только сегодня. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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