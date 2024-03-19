Приказ о назначении нового командующего флотом России опубликован

Адмирал Моисеев представлен флоту как новый глава ВМФ

0:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военно-морской флот России получил нового главнокомандующего. Им стал адмирал Александр Алексеевич Моисеев.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации

Адмирал Александр Моисеев был представлен как врио главнокомандующего ВМФ России на церемонии вручения церемониальных корабельных чаш экипажам подводных лодок на военно-морской базе в Кронштадте. Александр Моисеев родился в Калининградской области. В 1982 - 1987 году учился в Высшем военно-морском училище им. Попова, прошёл служебный рост от инженера на подводной лодке до командующего Северным флотом в 2019 году. Окончил с отличием Военную академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации в 2009 году. В 2011 году награждён звездой Героя России.

Слухи о смене главкома ВМФ появились ещё 11 марта, но официальная публикация указа и представление нового врио главкома ВМФ произошли только сегодня.