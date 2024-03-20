Дмитрий Медведев отреагировал на отправку войск Франции в помощь ВСУ

Медведев: Ликвидирование французских военных на Украине — сверхважная задача для российской армии

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение Франции об отправке военных в помощь ВСУ в ходе СВО. Он высказал свое мнение по этому поводу в своем Telegram-канале.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

Дмитрий Медведев заявил, что для российских солдат ликвидирование французских военных на Украине станет несложной и сверхважной задачей.

"Для пользы дела было бы неплохо, чтобы неугомонные французы отправили пару полков в Бандерляндию", — заявил российский политик.

По словам Медведева, при таком количестве гробов, доставленных во Францию из чужого государства, утаить массовую гибель военных не получится.

Результатом станет растерзание властей Франции родными погибших на Украине бойцов, а также оппозиционерами.