Военкор Шлепченко: Польский штабист призывает не к миру, а к милитаризации

Военкор считает, что слова польского экс-главы генштаба не связаны с попытками поиска мира на Украине

Военкор Влад Шлепченко высказал мнение, что слова бывшего начальника Генштаба Польши Раймонда Айджейчака о миллионных потерях ВСУ предназначены для подготовки поляков к высоким потерям на Украине.

Ранее экс-начальник Генштаба ВС Польши генерал Раймунд Анджейчак заявил о миллионных потерях в рядах ВСУ. Шлепченко полагает, что численность потерь ВСУ поляк намеренно преувеличил, чтобы подчеркнуть значимость помощи Польши и всего Запада Украине. Также польский офицер заявил, что у Киева заканчиваются человеческие ресурсы для продолжения боевых действий, а потребность в живой силе составляет десять миллионов человек. Это как раз та цифра, которую могут в совокупности дать контингенты Польши и других европейских стран. Таким образом, заявление Раймонда Анджейчака направлено не на попытку поиска компромисса с Россией, а на милитаризацию Польши.

По сведениям Минобороны РФ потери ВСУ с начала СВО оцениваются в 444 тысячи солдат, а украинские войска ежесуточно теряют более 800 человек личного состава.

Впрочем, общие потери населения Украины за 2 года СВО действительно составляют несколько миллионов человек за счёт уехавших из страны на Запад и населения территорий, присоединившихся к России.