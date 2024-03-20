Макрона подозревают в желании уничтожить страну

Филиппо заявил, что Макрон готовит войска и ведет Францию к самоубийству

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Французский политик Флориан Филиппо в социальной сети Х поделился мнением, что президент Франции Эммануэль Макрон своими действиями приведет страну к самоубийству. Так он прокомментировал желание Парижа отправить свои войска на украинскую территорию, пишет "РИА Новости".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Похоже, что ястребы Глубинного Государства попросили Францию ​​совершить самоубийство ради ИХ дела!" — написал Филиппо.

Политик также призывает граждан Франции противостоять этой идее правительства.

Напоминаем, что недавно глава сухопутных войск Франции Пьер Шилль сообщил, что французская армия сейчас подготавливается к тому, чтобы участвовать в очень сложны военных конфликтах.