Французский политик Флориан Филиппо в социальной сети Х поделился мнением, что президент Франции Эммануэль Макрон своими действиями приведет страну к самоубийству. Так он прокомментировал желание Парижа отправить свои войска на украинскую территорию, пишет "РИА Новости".
"Похоже, что ястребы Глубинного Государства попросили Францию совершить самоубийство ради ИХ дела!" — написал Филиппо.
Политик также призывает граждан Франции противостоять этой идее правительства.
Напоминаем, что недавно глава сухопутных войск Франции Пьер Шилль сообщил, что французская армия сейчас подготавливается к тому, чтобы участвовать в очень сложны военных конфликтах.
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