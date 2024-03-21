Российские ВКС ударили по центрам принятия решений украинской армии

Российские Воздушно-космические силы в ночь на 21 марта ударили по центрам принятия решений Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Российские военные били высокоточным оружием большой дальности, и гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", в том числе по пунктам временной дислокации Сил специальных операций украинцев.
"Российская армия ударила по центрам принятия решения ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации Сил специальных операций и иностранных наемников", — рассказали в Минобороны.
Ведомство также передает, что цели удара были достигнуты, обьекты ликвидированы.
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