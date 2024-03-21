Российские ВКС ударили по центрам принятия решений украинской армии

Минобороны: Удар по центрам принятия решений ВСУ нанесли российские военные

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские Воздушно-космические силы в ночь на 21 марта ударили по центрам принятия решений Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировало Минобороны РФ.

Фото: /мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Российские военные били высокоточным оружием большой дальности, и гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", в том числе по пунктам временной дислокации Сил специальных операций украинцев.

"Российская армия ударила по центрам принятия решения ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации Сил специальных операций и иностранных наемников", — рассказали в Минобороны.

Ведомство также передает, что цели удара были достигнуты, обьекты ликвидированы.