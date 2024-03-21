Министерство обороны Российской Федерации сообщило о взятии села Тоненькое в ДНР и станции Алебастровая 21 марта.
"Взят под контроль населенный пункт Тоненькое в ДНР и ж/д станция Алебастровая".
На Донецком направлении оборона ВСУ начала "сыпаться" после взятия главного укрепрайона в линии обороны - города Авдеевки. Сейчас ВСУ терпят неудачи в том, чтобы закрепиться на новых рубежах. Фронт всё дальше отодвигается от Донецка, что снижает угрозу обстрелов города. Украина пытается прикрывать неудачи на Донецком направлении попытками атак на других направлениях, но безуспешно.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.