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Освобождено село Тоненькое в ДНР

В министерстве обороны доложили о взятии села Тоненькое

0:40
Силовые структуры

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о взятии села Тоненькое в ДНР и станции Алебастровая 21 марта.

В министерстве обороны доложили о взятии села Тоненькое
Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

"Взят под контроль населенный пункт Тоненькое в ДНР и ж/д станция Алебастровая".

На Донецком направлении оборона ВСУ начала "сыпаться" после взятия главного укрепрайона в линии обороны - города Авдеевки. Сейчас ВСУ терпят неудачи в том, чтобы закрепиться на новых рубежах. Фронт всё дальше отодвигается от Донецка, что снижает угрозу обстрелов города. Украина пытается прикрывать неудачи на Донецком направлении попытками атак на других направлениях, но безуспешно. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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