В США опасаются начала ядерной войны

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер поделился мнением в интервью журналисту Эндрю Наполитано, что миру угрожает ядерная война, если французский президент Эммануэль Макрон решит все-таки отправить свои войска на украинскую территорию.
"Я хочу, чтобы все понимали: если Франция пойдет до конца и отправит свои войска на Украину, то мы вступим на путь ядерной войны, которая может начаться в течение нескольких дней", — предупредил он.
Журналист удивился, что Макрон может решиться на подобный шаг. Он считает, что французы не хотят однажды проснуться и увидеть разрушенную столицу страны из-за ядерного конфликта.
Напоминаем, что лидеры европейских стран пока не достигли соглашения по этому вопросу. Не все настроены так решительно, как президент Франции.
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