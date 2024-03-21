В США опасаются начала ядерной войны

Риттер: Франция направит войска на Украину, начнется ядерная война

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер поделился мнением в интервью журналисту Эндрю Наполитано, что миру угрожает ядерная война, если французский президент Эммануэль Макрон решит все-таки отправить свои войска на украинскую территорию.

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"Я хочу, чтобы все понимали: если Франция пойдет до конца и отправит свои войска на Украину, то мы вступим на путь ядерной войны, которая может начаться в течение нескольких дней", — предупредил он.

Журналист удивился, что Макрон может решиться на подобный шаг. Он считает, что французы не хотят однажды проснуться и увидеть разрушенную столицу страны из-за ядерного конфликта.

Напоминаем, что лидеры европейских стран пока не достигли соглашения по этому вопросу. Не все настроены так решительно, как президент Франции.