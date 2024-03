В США опасаются начала ядерной войны

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер поделился мнением в интервью журналисту Эндрю Наполитано, что миру угрожает ядерная война, если французский президент Эммануэль Макрон решит все-таки отправить свои войска на украинскую территорию.

Фото: Openverse by anthony040 is licensed under CC BY 2.0