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Офицер ВСУ Жорин: мобилизация - проблема, которая приведет Украину к проигрышу

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Силовые структуры » Военные новости

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин высказал озабоченность относительно проблемы, которая, по его мнению, может привести страну к поражению в конфликте.

Офицер ВСУ Жорин: мобилизация - проблема, которая приведет Украину к проигрышу
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

О своих опасениях военнослужащий рассказал в интервью для издания "Страна.ua".

По его словам, необходимо изменить политику мобилизации. Конкретно, Жорин выделяет необходимость привлечения к военной службе молодых людей с хорошей физической подготовкой, способных принимать быстрые решения и обладающих креативным мышлением.

Заместитель командира отметил, что текущая практика призыва граждан в возрасте 27 лет является абсолютно несостоятельной и не отвечает современным вызовам. По его мнению, если Украина сохранит существующую политику мобилизации, это может привести к поражению в конфликте.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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