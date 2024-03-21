Зеленский напрягся: в ВСУ назвали способную привести Украину к проигрышу проблему

Офицер ВСУ Жорин: мобилизация - проблема, которая приведет Украину к проигрышу

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин высказал озабоченность относительно проблемы, которая, по его мнению, может привести страну к поражению в конфликте.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

О своих опасениях военнослужащий рассказал в интервью для издания "Страна.ua".

По его словам, необходимо изменить политику мобилизации. Конкретно, Жорин выделяет необходимость привлечения к военной службе молодых людей с хорошей физической подготовкой, способных принимать быстрые решения и обладающих креативным мышлением.

Заместитель командира отметил, что текущая практика призыва граждан в возрасте 27 лет является абсолютно несостоятельной и не отвечает современным вызовам. По его мнению, если Украина сохранит существующую политику мобилизации, это может привести к поражению в конфликте.