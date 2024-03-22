Денис Шмыгаль пожаловался на колссальный ущерб от российских ракетных ударов

Премьер-министр Украины заявил о разрушении 20 подстанций

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал об ущербе для энергетической инфраструктуры страны, причинённом российскими "ударами возмездия".

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"Украина столкнулась с масштабными разрушениями энергетической инфраструктуры, в результате российских ударов повреждено около 20 подстанций и ряд электростанций".

В результате массированного ракетного удара России на Украине были фактически обесточены Харьков и Киев, выведены из строя почти все ГЭС и ТЭЦ. В Харьковской области поезда переведены на тепловозную тягу. Наблюдаются перебои с интернетом и связью. Российские удары стали ответом на провокации и диверсии ВСУ на предыдущей неделе в приграничных областях России.