Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал об ущербе для энергетической инфраструктуры страны, причинённом российскими "ударами возмездия".
"Украина столкнулась с масштабными разрушениями энергетической инфраструктуры, в результате российских ударов повреждено около 20 подстанций и ряд электростанций".
В результате массированного ракетного удара России на Украине были фактически обесточены Харьков и Киев, выведены из строя почти все ГЭС и ТЭЦ. В Харьковской области поезда переведены на тепловозную тягу. Наблюдаются перебои с интернетом и связью. Российские удары стали ответом на провокации и диверсии ВСУ на предыдущей неделе в приграничных областях России.
Для борьбы с кротами попробуйте использовать эти методы.