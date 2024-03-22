На повестке дня удары РФ: Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский поделился в своем телеграм-канале новостью о проведенном им сегодня заседании ставки верховного главнокомандующего.
Главной темой обсуждения стала проблема энергетики страны, пострадавшей в результате массированных ударов со стороны Вооруженных сил Российской Федерации. Зеленский отметил, что на заседании были приняты несколько закрытых решений, касающихся данной проблемы.
"Ставка приняла несколько закрытых решений", — отметил он.
Все представленные доклады были посвящены ликвидации последствий атак российских вооруженных сил в различных украинских городах.
Зеленский отметил, что истинно защитить Украину может только содействие со стороны Запада, путем предоставления современных систем ПВО в достаточном количестве. Глава государства подчеркнул, что работа в данном направлении продолжается.
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