На повестке дня удары РФ: Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего

Your browser does not support the audio element.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился в своем телеграм-канале новостью о проведенном им сегодня заседании ставки верховного главнокомандующего.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International