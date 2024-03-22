На повестке дня удары РФ: Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего

Владимир Зеленский: "Ставка приняла несколько закрытых решений"

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Президент Украины Владимир Зеленский поделился в своем телеграм-канале новостью о проведенном им сегодня заседании ставки верховного главнокомандующего.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Главной темой обсуждения стала проблема энергетики страны, пострадавшей в результате массированных ударов со стороны Вооруженных сил Российской Федерации. Зеленский отметил, что на заседании были приняты несколько закрытых решений, касающихся данной проблемы.

"Ставка приняла несколько закрытых решений", — отметил он.

Все представленные доклады были посвящены ликвидации последствий атак российских вооруженных сил в различных украинских городах.

Зеленский отметил, что истинно защитить Украину может только содействие со стороны Запада, путем предоставления современных систем ПВО в достаточном количестве. Глава государства подчеркнул, что работа в данном направлении продолжается.