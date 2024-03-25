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На Украине стали мобилизовать инвалидов без конечностей

Пленный солдат ВСУ Мозель: мужчин без рук и ног мобилизуют на Украине

0:50
Силовые структуры » Военные новости

О том, что в украинскую армию стали мобилизовать инвалидов и без рук, и без ног, рассказал пленный солдат ВСУ Николай Мозиль.

Пленный солдат ВСУ Мозель: мужчин без рук и ног мобилизуют на Украине
Фото: www.reuters.com

Его самого забрали в ряды бойцов 24 января 2024 года.

"Когда меня мобилизовали, сказали добровольно обойти докторов в городской больнице. Кого-то из них не было, поэтому до конца я медкомиссию так и не прошел. В военкомате же на это ответили, что ничего страшного, если что-то заболит, то меня там подлечат", — рассказал военнопленный на видео, которое распространило Министерство обороны России.

По словам Николая, он сразу сообщил в военкомате, что дома его ждут трое детей. Однако в ответ Мозиль услышал, что в настоящее время в ряды ВСУ берут и без ноги, и без руки, и что дети его дождутся.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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