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ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гумпомощи в Самарской области

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Силовые структуры

Предотвращен теракт в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области, который планировал пособник "Русского добровольческого корпуса" (РДК)*, сообщил ТАСС Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гумпомощи в Самарской области
Фото: wikimedia.org by SpetsnazAlpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

34-летний преступник террористической организации, действующей под патронажем спецслужб Украины, погиб при задержании из-за подрыва самодельного взрывного устройства, уточнили в ЦОС.

Сообщается, что мужчина действовал по инструкциям куратора. СВУ было им изготовлено и спрятано заранее.

"Он изъял из заранее оборудованного схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство (СВУ), чтобы подорвать его в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций", — сообщили в ФСБ.

При задержании взрывное устройство сработало, что стало причиной смерти террориста. Сотрудники ФСБ и мирные граждане не пострадали.

По данным ФСБ, с начала спецоперации погибший публично занимался дискредитацией армии России, а в сентябре прошлого года был завербован украинской спецслужбой при посредничестве другого члена РДК* Александра Кудашева. Преступник согласился готовить и осуществлять диверсии на территории России.

При обычке в доме террориста ФСБ обнаружила лабораторию по изготовлению взрывчатки и еще одно готовое СВУ. В смартфоне содержалась переписка с куратором и информация, подтверждающая причастность к террористической деятельности под кураторством Киева.

По факту подготовки к теракту возбуждено уголовное дело.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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