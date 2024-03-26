Подорвался при задержании. Пособник "Русского добровольческого корпуса"* не успел устроить теракт в Самарской области

ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гумпомощи в Самарской области

0:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Предотвращен теракт в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области, который планировал пособник "Русского добровольческого корпуса" (РДК)*, сообщил ТАСС Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Фото: wikimedia.org by SpetsnazAlpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

34-летний преступник террористической организации, действующей под патронажем спецслужб Украины, погиб при задержании из-за подрыва самодельного взрывного устройства, уточнили в ЦОС.

Сообщается, что мужчина действовал по инструкциям куратора. СВУ было им изготовлено и спрятано заранее.

"Он изъял из заранее оборудованного схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство (СВУ), чтобы подорвать его в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций", — сообщили в ФСБ.

При задержании взрывное устройство сработало, что стало причиной смерти террориста. Сотрудники ФСБ и мирные граждане не пострадали.

По данным ФСБ, с начала спецоперации погибший публично занимался дискредитацией армии России, а в сентябре прошлого года был завербован украинской спецслужбой при посредничестве другого члена РДК* Александра Кудашева. Преступник согласился готовить и осуществлять диверсии на территории России.

При обычке в доме террориста ФСБ обнаружила лабораторию по изготовлению взрывчатки и еще одно готовое СВУ. В смартфоне содержалась переписка с куратором и информация, подтверждающая причастность к террористической деятельности под кураторством Киева.

По факту подготовки к теракту возбуждено уголовное дело.

* Запрещенная в России террористическая организация.