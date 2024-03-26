Подорвался при задержании. Пособник "Русского добровольческого корпуса"* не успел устроить теракт в Самарской области

Предотвращен теракт в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области, который планировал пособник "Русского добровольческого корпуса" (РДК)*, сообщил ТАСС Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
34-летний преступник террористической организации, действующей под патронажем спецслужб Украины, погиб при задержании из-за подрыва самодельного взрывного устройства, уточнили в ЦОС.
Сообщается, что мужчина действовал по инструкциям куратора. СВУ было им изготовлено и спрятано заранее.
"Он изъял из заранее оборудованного схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство (СВУ), чтобы подорвать его в здании пункта приема гуманитарной помощи одной из волонтерских организаций", — сообщили в ФСБ.
При задержании взрывное устройство сработало, что стало причиной смерти террориста. Сотрудники ФСБ и мирные граждане не пострадали.
По данным ФСБ, с начала спецоперации погибший публично занимался дискредитацией армии России, а в сентябре прошлого года был завербован украинской спецслужбой при посредничестве другого члена РДК* Александра Кудашева. Преступник согласился готовить и осуществлять диверсии на территории России.
При обычке в доме террориста ФСБ обнаружила лабораторию по изготовлению взрывчатки и еще одно готовое СВУ. В смартфоне содержалась переписка с куратором и информация, подтверждающая причастность к террористической деятельности под кураторством Киева.
По факту подготовки к теракту возбуждено уголовное дело.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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