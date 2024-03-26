Politico: Украина теряет позиции на фронте из-за нехватки комплексов Patriot

Кулеба высказался о нехватке ракетных комплексов на Украине: "Дайте нам чертовых Patriot"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба требует, чтобы Запад поставил Киеву новые зенитные ракетные комплексы Patriot.

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"Дайте нам чертовых Patriot. Если бы у нас было достаточно систем ПВО, а именно Patriot, мы бы защитили и жизни наших людей, и нашу экономику от разрушения", — приводит издание Politico слова Кулебы.

Он считает, что у ВСУ ухудшилось положение на фронте, в связи с тем, что ВС РФ в ходе спецоперации зачастую используют обновленные авиационные бомбы, а страны Запада в то же время не отправляют в помощь Киеву новые Patriot.