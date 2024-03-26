Одним движением джойстика: российский оператор БПЛА сбил украинский дрон "Баба-Яга"

Российский оператор БПЛА сбил украинский тяжелый дрон "Баба-Яга"

В ходе специальной военной операции (СВО) на Южном направлении была разработана и успешно применена новая тактика противодействия украинским боевым дронам, которые значительно затрудняли деятельность российских военных на линии боевого столкновения.

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По информации, опубликованной НТВ, один из бойцов ВС РФ под позывным "Бессмертный Сталинград" продемонстрировал мастерство, легко уничтожив опасный украинский дрон "Баба-яга" одним точным движением джойстика управления. Упомянутый БПЛА мог перевозить до 10 килограмм взрывчатых веществ, но благодаря маневру оператора он был уничтожен.

Осуществление охоты на "Бабу-ягу" продолжалось более суток. Бойцы эскадрильи дежурили в воздухе, готовые нанести удар по тяжелому дрону ВСУ, который создавал немало трудностей для российских военных на передовой.

Решение ликвидировать угрозу путем столкновения несло определенные риски, ведь можно было потерять свой собственный беспилотник. Однако спецоперация завершилась успешно благодаря профессионализму и координации действий участвующих в ней военнослужащих.