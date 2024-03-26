Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мария Ярмуш заявила, что ЕСПЧ отменит приговор экстрадиции в США
МО РФ: армия России с одного выстрела уничтожила британскую гаубицу FH-70
Александр Лукашенко о Путине: когда надо было сказать, он вышел и сказал
Строительный эксперт научил, чем и как красить пластиковые окна
Автоэксперт Васильев: когда температура достигает 5 градусов тепла, нужно переходить на летние шины
Как приготовить мягкое сахарное печенье
Лукашенко назвал Белоруссию космической державой
Глава ФСБ: за терактом в "Крокусе" стоят США, Британия и Украина
Лайфхак дня: четыре шага до идеальной кожи губ
Одним движением джойстика: российский оператор БПЛА сбил украинский дрон "Баба-Яга"

Российский оператор БПЛА сбил украинский тяжелый дрон "Баба-Яга"

Силовые структуры » Военные новости

В ходе специальной военной операции (СВО) на Южном направлении была разработана и успешно применена новая тактика противодействия украинским боевым дронам, которые значительно затрудняли деятельность российских военных на линии боевого столкновения.

Российский оператор БПЛА сбил украинский тяжелый дрон "Баба-Яга"
Фото: Openverse by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0

По информации, опубликованной НТВ, один из бойцов ВС РФ под позывным "Бессмертный Сталинград" продемонстрировал мастерство, легко уничтожив опасный украинский дрон "Баба-яга" одним точным движением джойстика управления. Упомянутый БПЛА мог перевозить до 10 килограмм взрывчатых веществ, но благодаря маневру оператора он был уничтожен.

Осуществление охоты на "Бабу-ягу" продолжалось более суток. Бойцы эскадрильи дежурили в воздухе, готовые нанести удар по тяжелому дрону ВСУ, который создавал немало трудностей для российских военных на передовой.

Решение ликвидировать угрозу путем столкновения несло определенные риски, ведь можно было потерять свой собственный беспилотник. Однако спецоперация завершилась успешно благодаря профессионализму и координации действий участвующих в ней военнослужащих.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Бас-гитарист "Пикника" рассказал о концерте группы в Санкт-Петербурге 27 марта: все инструменты сгорели

Один из участников группы "Пикник" рассказал, что у коллектива сгорели все инструменты, но концерт в Санкт-Петербурге всё же состоится.

Музыкант группы "Пикник" рассказал о скором концерте в Петербурге: ищем возможность
Le Monde: Макрон готовит к походу на Украину полк, входивший в Россию в 1812 году
Le Monde: Макрон готовит к походу на Украину полк, входивший в Россию в 1812 году
Опасность за крутым поворотом: почему заполнять бак до отказа на заправке — плохая идея
Клематис, которым покрывают заборы, стены и деревья. Лозы растения очень изящные
Юристы Брикульский и Шахрай считают вероятным возвращение расстрелов в России Олег Володин В Киеве уничтожены ЗРК Patriot, армия России наступает на Клещеевку Дмитрий Плотников Легион "Свобода России"* — проект спецслужб в "обёртке" РОА Алексей Гончаров
Новая эра путешествий: шенгенские визы для стран ЕС с 31 марта 2024 года
Бархатцы зацветут уже в мае: посадите их сейчас и уже через 2 месяца наслаждайтесь цветением
Стало известно, когда выйдут отменённые из-за теракта в "Крокусе" шоу "Маска" и "Сокровища императора"
Стало известно, когда выйдут отменённые из-за теракта в "Крокусе" шоу "Маска" и "Сокровища императора"
Последние материалы
Директор ФСБ Бортников: Глава ГУР Украины Буданов является законной целью для ВС РФ
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус стали родителями
Эксперты рассказали, как приучить ребенка к правильному обращению с питомцем
Сдают 60 процентов путёвок. В России массово отменяют туры после теракта в "Крокус Сити Холле"
Врач-стоматолог рассказала о правилах пользования зубной нитью: можно травимировать дёсны
Депутат Светлана Разворотнева: из-за высоких налогов пенсионеры отказываются от работы управдомами
Сахар: сколько есть, чтобы не набрать вес
Курица по-сычуаньски в мультиварке: пошаговый рецепт
Зампред комитета Госудумы по энергетике Назарова: нужен закон и определение майнинга
Сергей Кузьменко: мошенники стали пользоваться именами из списков пострадавших в теракте в "Крокусе" и создавать фейковые страницы в соцсетях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников